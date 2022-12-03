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СК начал проверку из-за гибели работника на руднике в Забайкалье
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СК начал проверку из-за гибели работника на руднике в Забайкалье

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По факту гибели работника на руднике по добыче золота в Забайкальском крае началась проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в субботу, 3 декабря.

«По предварительным данным, при сходе горных масс смертельные травмы получил крепильщик предприятия 1987 года рождения», — говорится в заявлении.

В настоящий момент следователи работают на месте происшествия. Планируется назначение судмедэкспертизы для установления причин смерти мужчины.

Кроме того, как отмечается, будет проведен осмотр, опрошены руководство предприятия и лица, ответственные за обеспечение безопасных условий труда, а также другие работники. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Об обрушении породы в одном из штреков золотодобывающего рудника «Омчак», расположенного в Балейском районе Забайкалья, стало известно 3 декабря. На момент инцидента на участке находились четыре человека. В результате инцидента погиб рабочий, который оказался под завалами.

Золоторудная компания «Омчак» является передовым предприятием Забайкальского края, которое на протяжении многих лет специализируется на добыче золота и серебра из кварц-сульфидных руд Верхне-Алтайского месторождения.

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