В Забайкалье на руднике по добыче золота произошло обрушение породы

В Балейском районе Забайкальского края на руднике по добыче золота произошло обрушение породы. Под завалами находится один человек, о чем в пятницу, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В одном из штреков рудника «Омчак» обрушилась горная порода. В этот момент на участке находились четыре человека, один из них оказался под завалами», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что остальные трое рабочих не пострадали. На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы с участием горноспасателей. Причины происшествия пока не установлены.

Как уточняет портал Chita.ru, золоторудная компания «Омчак» является передовым предприятием Забайкальского края, которое на протяжении многих лет специализируется на добыче золота и серебра из кварц-сульфидных руд Верхне-Алтайского месторождения.

Ранее, в июле, в Междуреченске Кемеровской области после землетрясения на шахте «Распадская – Коксовая» произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек. 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших были доставлены в больницу с травмой средней степени тяжести.