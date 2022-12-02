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Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Забайкалье

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Фото: ТАСС/ Сергей Карпухин
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Рабочий, который оказался под завалами в результате обрушения породы на руднике в Забайкалье, погиб. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в экстренных службах.

«На месте обрушения породы на руднике «Омчак» обнаружено тело погибшего рабочего, оказавшегося под завалами», — приводит ТАСС слова собеседника из экстренных служб.

Об обрушении породы в одном из штреков золотодобывающего рудника «Омчак», расположенного в Балейском районе Забайкалья, стало известно ранее этим же днем, 2 декабря. На момент инцидента на участке находились четыре человека.

Золоторудная компания «Омчак» является передовым предприятием Забайкальского края, которое на протяжении многих лет специализируется на добыче золота и серебра из кварц-сульфидных руд Верхне-Алтайского месторождения.

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