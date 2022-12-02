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Путин указал на вклад «Росатома» в укрепление ядерного щита России

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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«Росатом» вносит огромный вклад в поставку перспективных систем вооружения, многие из них не имеют аналогов, а также в ядерную триаду. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

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«Рад поздравить работников и ветеранов отечественной атомной отрасли с 15-летием государственной корпорации «Росатом». Она объединила, консолидировала профильные предприятия и научные школы и тем самым вывела на новый уровень атомные исследования и практические разработки, содействовала укреплению ядерного щита и в целом обороноспособности России», — отметил он.

Путин также добавил, что Россия располагает такими технологиями использования ядерной энергии, которые обеспечивают ей конкурентоспособность надолго.

«Сегодня Россия обладает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран — членов ядерного клуба», — резюмировал президент.

Накануне Путин поздравил сотрудников «Росатома» с юбилеем госкорпорации — 1 декабря ей исполнилось 15 лет. Путин отметил вклад госкорпорации в реализацию масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, судо- и авиастроения, цифровых технологий.

До этого, 25 ноября, пресс-служба «Росатома» сообщила о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет создан резервный источник энергоснабжения. Госкорпорация рассказала, что в настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно отключаются. Это приводит к переводу энергоснабжения ЗАЭС на аварийные дизельные генераторы.

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