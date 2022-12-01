Путин поздравил «Росатом» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с сотрудников «Росатома» с юбилеем госкоропорации — 1 декабря ей исполнилось 15 лет. Поздравление опубликовано на официальном портале главы государства.

Путин отметил вклад госкорпорации в реализацию масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, судо- и авиастроения, цифровых технологий. Также многое делается для хозяйственного освоения арктических территорий, развития Северного морского пути. И в особенности президент отметил «поистине уникальный вклад» в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности России.

«Поздравляю вас с 15-летием Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» <…> Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, достойно решать поставленные ответственные задачи на благо Отечества. Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего», — говорится в поздравлении.

19 ноября в госкоропорации «Росатом» сообщили о начале строительства второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» в Египте при участии российской стороны.

Строительство началось на два месяца раньше, чем предполагалось. В церемонии участвовали министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.