«Росатом» создаст резервный источник энергоснабжения ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет создан резервный источник энергоснабжения. Об этом 25 ноября сообщила госкорпорация «Росатом».

«С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС», — говорится в заявлении.

Госкорпорация рассказала, что в настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно отключаются. Это приводит к переводу энергоснабжения ЗАЭС на аварийные дизельные генераторы.

Решением проблемы могло бы стать восстановление высоковольтного распределительного устройства, которое было разрушено Вооруженными силами Украины (ВСУ). В прошлом попытки восстановить объект приводили к обстрелам ЗАЭС.

23 ноября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о том, что сотрудники МАГАТЭ зафиксировали проблемы с доступом к внешнему энергоснабжению на ЗАЭС.

За день до этого глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не пострадали. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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