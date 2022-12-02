Эксперт указал на возможные проблемы США с электроэнергией при закрытии угольных ТЭС
США могут столкнуться с отключением электроэнергии, если власти страны продолжат закрывать угольные теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом предупредил в пятницу, 2 декабря, президент ассоциации угольной промышленности штата Западная Вирджиния Крис Гамильтон.
Эксперт указал, что зима будет холодной и власти страны «не смогут противостоять» погодным условиям, из-за чего у жителей США может быть «отключена электроэнергия в течение продолжительного времени».
«Вполне возможно, что мы также будем нормировать потребление электроэнергии», — цитирует Гамильтона Fox News.
Ранее в ноябре президент США Джо Байден заявил, что угольные ТЭС слишком дорогие и его администрация «закроет эти электростанции по всей стране», для того чтобы перейти на возобновляемые источники энергии.
13 сентября министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных электростанциях можно разместить ядерные реакторы.