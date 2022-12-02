Почти 1,8 млн человек сделали прививки от гриппа в Татарстане

В Татарстане на 92% выполнили план вакцинации против гриппа. Прививки сделали почти 1,8 млн человек.

В начале недели в республику поступила последняя партия вакцины, пишет ИА «Татар-информ». Речь идет о 87 тыс. доз препарата. С учетом прогноза по срокам наступления сезона заболеваемости в Роспотребнадзоре напомнили, что у граждан еще есть возможность вовремя защититься от заболевания.

Специалисты считают, что в новом сезоне в республику придет штамм гриппа А (H1N1).

В Мурманской области к началу зимы зарегистрировали 26 случаев свиного гриппа, а также один случай гриппа В. По мнению медиков, в группе риска по тяжелому течению заболевания входят младенцы от шести месяцев, беременные женщины, лица старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями.