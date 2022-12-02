К началу зимы в Мурманской области зарегистрировали 26 случаев свиного гриппа, а также один случай гриппа В. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По мнению специалистов, в Мурманской области ожидается подъем заболеваемости гриппом. В группу риска по тяжелому течению болезни входят младенцы от шести месяцев, беременные женщины, лица старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями.

Наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация. Препарат имеется во всех муниципалитетах региона. По данным за прошлую неделю, прививки поставили свыше 196 тыс. человек.

Днем ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе медики зарегистрировали девять случаев свиного гриппа.