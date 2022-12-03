Названы самые популярные у мужчин косметологические процедуры

Косметология давным-давно перестала быть сугубо женским инструментом преображения. С каждым годом спрос на косметологические услуги возрастает и среди мужчин. О том, с какими проблемами мужчины чаще всего обращаются к косметологу, «Известиям» рассказала врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин.

Так, чаще всего мужчины обращаются к специалисту для устранения возрастных изменений: опущение лица, потеря четкого контура овала и морщины в области лба, межбровья и глаз. Последние устраняются с помощью инъекций ботулотоксина, которые в кратчайшие сроки разглаживает морщинки на период от 3 до 6 месяцев. Важно отметить, что процедура не проводится курсом и достаточно разового посещения специалиста. Первые изменения заметны уже на четвертый день после инъекции, а полноценный результат будет виден уже через две недели, уточнил врач.



«Для коррекции овала лица и возврата четкого контура существует несколько вариантов взаимодействия. Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты для воссоздания потерянных объемов нижней челюсти, скул и подбородка, чтобы лицо мужчины приобрело четкость и фактурность. Процедура направлена не на глубинные изменения, а на омоложение и возврат потерянных объемов», — пояснил Ивкин.

По его словам, многие мужчины не согласны на инъекции, поэтому в последнее время в косметологии на первое место выходит процедура безинъекционного смас-лифтинга на аппарате ультраформер. Он воздействует сфокусированным ультразвуком на все слои кожи, начиная от мышц и связок, заканчивая дермой и эпидермисом — поверхностным слоем кожи.

«Если изъясняться простым языком, то с помощью различных аппаратных техник мы создаем в коже точки нагрева, благодаря которым происходит разрушение старого коллагена и появление нового. Эту процедуру стоит повторять лишь один раз в год, а эффект ощущается уже через месяц после процедуры. Такой способ борьбы со старением актуален для мужчин, у которых теряется овал, лицо плывет вниз, появляются малярные мешки под глазами, а также появляются второй подбородок и дряблость кожи», — отметил дерматокосметолог.

Также в косметологии популярна атравматическая вакуумная чистка лица, где без боли и реабилитации мужчина получает сияющее лицо, очищенные поры без черных точек. И сразу же после процедуры может отправляться по своим делам.

24 ноября врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова предупредила, что «уколы красоты» могут привести к ряду опасных осложнений. Так, если процедуру проводит человек без медицинского образования, высок риск столкнуться с побочными эффектами в виде неровностей, подкожных комочков, нарушения оттока лимфы, синяков, а то и вовсе с отторжением препарата.