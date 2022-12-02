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Главой разведки Сербии назначен пророссийский политик

Главой разведки Сербии назначен пророссийский политик Вулин
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Невоенную спецслужбу Сербии — Агентство безопасности и информации (BIA) возглавит пророссийский политик Александр Вулин. Об этом 1 декабря сообщило агентство Associated Press.

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Известно, что ранее Вулин занимал пост министра внутренних дел, а до этого возглавлял министерство обороны Сербии.

Как отмечает западная пресса, Вулин придерживается пророссийских взглядов во внешней политике. Так, занимая пост главы МВД, он в августе 2022 года был с официальным визитом в Москве. Тогда во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Вулин особо подчеркивал, что Сербия стала единственной страной в Европе, которая не объявляла санкции и не участвовала в «антироссийской истерии».

Ранее, 22 августа, после визита главы МВД Сербии в Москву, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила, что российская сторона видит в отказе Белграда примкнуть к антироссийским санкциям поддержку специальной военной операции на Украине, «чего на самом деле нет».

В свою очередь, в МИД РФ 30 августа, комментируя заявление Михайлович о том, что РФ якобы пытается злоупотребить дружественными отношениями с сербским государством, заявили, что Россию нельзя обвинить в попытках злоупотребить дружескими отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании. В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что, видимо, Михайлович «плохо ориентируется в реалиях» отношений двух стран.

Визит сербского политика в Москву осудил посол США в Белграде Кристофер Хилл. Дипломат усомнился в том, что Россия является другом Сербии, и указал на необходимость ввести санкции против РФ.

В ответ глава Лавров пояснил, что Россия и Сербия придерживаются принципа неделимости и одинакового характера безопасности для всех стран — как на Балканах, так и в «спровоцированной Западом ситуации на Украине».

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