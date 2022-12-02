Скейт-парк построят на месте гаражей у Московского тракта в Тюмени

В Тюмени у Московского тракта на месте гаражей появится современный скейт-парк. О планах по обустройству неблагополучной территории говорили на встрече представителей Калининского административного округа.

Зону отдыха, где жители смогут заниматься брейк-дансом, скейтбордингом, играть в стритбол, организуют рядом с многоквартирным домом по адресу: Московский тракт, 123.

Глава управы КАО Олег Савчук пообещал, что на месте бывшего пустыря создадут современную среду для активного отдыха подростков и пожилых людей, пишет «Наш город».

Ранее сообщалось, что в районе Московского тракта в Тюмени для жителей новых микрорайонов сделают временную остановку. Ее откроют на улице Уездной к середине декабря.