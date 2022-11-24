Временная остановка появится в районе Московского тракта в Тюмени

В Тюмени для жителей новых микрорайонов в районе деревни Дударево сделают временную остановку общественного транспорта. Она появится на улице Уездной к середине декабря.

Размещение остановочного пункта согласовано с ГИБДД. Рядом с ним организуют пешеходный переход, сообщает «Наш город» со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области.

В ведомстве отметили, что остановка временная, пока не будет построена развязка «Тюмень-Арена». Предусмотрены также остановочные пункты и надземный пешеходный переход через Московский тракт.

Сейчас из этого района можно выехать только на автобусе малого класса. После того как появится временная остановка, ее включат в два городских маршрута. Позже автобусы будут ходить по новой улице Салманова, а затем выезжать на Московский тракт.

Ранее сообщалось, что в конце этого года трассу Тюмень – Екатеринбург сделают четырехполосной в Тюменской области. В ближайшее время будет сдан последний участок, протяженность которого составляет 6 км.