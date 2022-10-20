В конце 2022 года трасса Тюмень – Екатеринбург станет четырехполосной в Тюменской области. В ближайшее время будет сдан последний участок, протяженность которого составляет 6 км.

Как отмечает «Наш город», реконструкция этой дороги продолжается с 2019 года. Полностью четырехполосной ее сделают в 2024 году. Стоиьмость реконструкции составляет от 125 млн до 150 млн рублей за 1 км, отмечает агентство со ссылкой на «Уралуправдор».

В ближайшее время начнут строить полноценные обходы в районе Богдановича и Белоярского. В 2021 году в эксплуатацию ввели порядка 40 км федеральной трассы Тюмень – Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что к концу этого года на дорогах Тюменской области должны построить 11,65 км новых сетей освещения.