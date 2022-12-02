РЕН ТВ покажет криминальную драму «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым

11 декабря на канале РЕН ТВ — супермарафон криминальной драмы «Ваша честь», произведенной по заказу РЕН ТВ «НМГ Студией» совместно с кинокомпанией Star Media Vision.

Российский сериал является адаптацией одноименного израильского сериала 2017 года, который завоевал множество локальных и международных наград. На волне популярности израильского проекта свою версию в 2020 году сделали также американцы: Брайан Крэнстон, сыгравший главную роль, получил «Золотой Глобус»; сам сериал также был отмечен кинокритиками. Онлайн-премьера российского проекта состоялась в декабре 2021 года на more.tv, телепремьера прошла в 2022 году на Первом канале.

Режиссером 8-серийной криминальной драмы выступил Константин Статский, известный своей работой над такими успешными сериалами, как «Мажор», «Мост», «Закрытая школа», «Полярный», «Отель «Белград» и др.

В центре сюжета криминального триллера — история принципиального и неподкупного судьи провинциального приморского города Михаила Романова. Он превыше всего чтит закон и справедливость. Однако случается трагедия: сын Романова становится невольным убийцей в ДТП сына криминального авторитета Разина, отбывающего срок по приговору, вынесенному главным героем. И Романов вынужден направить все свои усилия не на достижение торжества закона, а на сокрытие улик и спасение собственного сына. События в сериале развиваются стремительно, напряжение нарастает — цепочка событий, начавшаяся с автомобильной аварии, втягивает в свою орбиту весь город.

В сериале собран звездный актерский состав. Главную роль судьи Михаила Романова сыграл народный артист России Олег Меньшиков. В роли сына Романова – Антона – Владислав Миллер, талантливый молодой актер, звезда Театра Олега Табакова. Главного антагониста судьи Романова — босса мафии, жестокого местного авторитета Даниила Разина сыграл Алексей Серебряков. Его герой ведет собственное расследование и готов на все, чтобы отомстить за своего сына.

Также в сериале заняты Даниил Воробьев (Happy End), Ольга Тумайкина («Женская лига»), Дарья Урсуляк («Дылды»), Евдокия Германова («Псих», «Закрыть гештальт»), музыкант и рэп-исполнитель Гио Пика, Ростислав Бершауэр («Мылодрама») и другие.

Смотрите сериал «Ваша честь» на телеканале РЕН ТВ 11 декабря в 13:00. Супермарафон — все 8 серий подряд.