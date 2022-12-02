В Москве задержали ограбивших тещу певца Воробьева «клоунов»

В Москве задержаны трое мужчин, которые ограбили в подмосковном Красногорске тещу российского певца и актера Алексея Воробьева. Об этом сообщил 2 декабря источник «Известий».

Задержанные 1978, 1981 и 1983 годов рождения.

По факту преступления правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Об ограблении стало известно 3 ноября. Сообщалось, что преступники, будучи в масках клоунов, ворвались в дом к 57-летней Виктории Челышевой и, приковав женщину наручниками к лестнице, заставили отдать ключи от сейфа. Грабители похитили золотые изделия на сумму около 10 млн рублей.

Челышева рассказывала «Известиям» о плохом самочувствии после ограбления. Она возглавляет ряд фирм, в том числе торгующих сельскохозяйственной продукцией и животными.