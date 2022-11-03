Теща певца Алексея Воробьева стала жертвой грабителей-клоунов

Жертвой грабителей в масках клоунов, которые проникли в один из домов в Подмосковье 2 ноября, стала 57-летняя Виктория Челышева, теща певца и актера Алексея Воробьева.

Злоумышленники выбрали дом в деревне Тимошкино под Красногорском. Женщину пристегнули наручниками к лестнице и вынудили отдать ключи от сейфов. В результате преступники завладели имуществом на 10 млн рублей.

Перед нападением Челышева разговаривала по телефону с мужчиной из правоохранительных органов. Он услышал крик женщины, после чего связь оборвалась.

Челышева рассказала «Известиям» о плохом самочувствии после ограбления. Она возглавляет ряд фирм, в том числе торгующих сельскохозяйственной продукцией и животными.

24 октября стало известно, что в дом художницы Галины Быстрицкой в Солнечногорском городском округе Подмосковья ворвались двое злоумышленников. Они связали ее и, угрожая ножом, забрали деньги и личный автомобиль.