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Неизвестные с ножом ограбили художницу Быстрицкую

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Фото: youtube.com/Galina Bystritskaya
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Двое злоумышленников ворвались в дом художницы Галины Быстрицкой в Солнечногорском городском округе Подмосковья, связали ее и, угрожая ножом, забрали деньги и личный автомобиль. Об этом потерпевшая рассказала «Известиям» в понедельник, 24 октября.

Она рассказала, что на нее напали в гараже с ножом, порезали шею и потребовали денег.

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«До 10 вечера я давала показания. Слава Богу, все обошлось», — сказала она.

Она отметила, что под давлением показала, где лежат ее личные сбережения. Грабители в медицинских масках забрали у 61-летней женщины 1 млн рублей и ключи от престижной иномарки, на которой они скрылись, передает «Федеральное агентство новостей».

«Получили деньги, ключи от машины, уехали, забрав мобильные телефоны. Мне угрожали проломить голову молотком», — цитирует художницу телеканалу «360».

Она похвалила правоохранительные органы за четкую работу.

«У меня порез на шее сантиметров пять, в гараже, когда давили ножом, получила рану. Врачи говорят, всё нормально. <…> Работает следственная группа, через час нашли машину, мощно работают», — заключила Быстрицкая.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, пишет Life.Ru.

Галина Быстрицкая состоит в живописной секции Московского отделения Союза художников с 1992 года. Она — лауреат премии «Золотая кисть». Работы художницы хранятся в коллекциях Вологодской картинной галереи, Брянского художественного музея, в музее «Новый Иерусалим», а также в частных собраниях России, Австрии, Англии, Германии, США и ряда других стран.

Ранее, 10 августа, на востоке Москвы мужчина похитил из квартиры ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 130 тыс. рублей, а также прихватил с собой собаку породы немецкий шпиц, стоимость которого оценивается в 70 тыс. рублей.

Правоохранители задержали мужчину по его месту жительства. Собака была возвращена владельцам. Ювелирные изделия подозреваемый успел продать.

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