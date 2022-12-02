Студия Frictional Games анонсировала выход нового хоррора Amnesia

Игра Amnesia: The Bunker с частично открытым миром выйдет в марте 2023 года. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube-канале студии Frictional Games 1 декабря.

Хоррор с видом от первого лица рассказывает историю французского солдата Первой мировой войны, который застрял в бункере.

«В стволе осталась всего одна пуля, вам предстоит столкнуться лицом к лицу с гнетущими ужасами в темноте», — говорится в сообщении под видео.

Также из снаряжения у героя есть шумный динамо фонарь.

Как сообщает cybersport.ru, игра выйдет на Xbox Series, Xbox One и PlayStation 4, а также на ПК в цифровых магазинах Steam Epic Games Store, где уже доступны страницы тайтла.

16 ноября стало известно, что улучшенная версия игры «Ведьмак 3: Дикая охота» для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдет 14 декабря 2022 года. Новый релиз будет бесплатным для всех нынешних обладателей игры, в том числе на компьютерах. Для ее получения будет необходимо лишь загрузить новый патч.