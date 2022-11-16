Улучшенная версия «Ведьмак 3» для новых консолей появится 14 декабря

Улучшенная версия игры «Ведьмак 3: Дикая охота» для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдет 14 декабря 2022 года. Об этом польская компания — разработчик CD Projekt RED заявила в своем Twitter 16 ноября.

Отмечается, что новый релиз будет бесплатным для всех нынешних обладателей игры, в том числе на компьютерах. Для ее получения будет необходимо лишь загрузить новый патч.

Разработчик также добавил, что новая версия ожидается и на консолях прошлого поколения, в том числе на Nintendo Switch.

На следующей неделе компания пообещала показать геймплей новой версии, куда по умолчанию войдут дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино».

В конце октября приставка PlayStation 5, для которой в том числе был сделан релиз, появилась в продаже в России. Консоли, ввезенные в страну по параллельному импорту, продаются у крупных ритейлеров со специальной маркировкой, что они предназначены для других рынков, например европейских.

В начале октября CD Projekt RED анонсировала семь новых игр во вселенных Cyberpunk 2077 и «Ведьмака». В них вошли сиквел Cyberpunk 2077, а также три проекта по «Ведьмаку» и другие игры.

До этого, в сентябре, издатель и разработчик компьютерных игр Ubisoft представил первый трейлер компьютерной игры Assasin's Creed Mirage. Сообщается, что новая часть франшизы будет выпущена в 2023 году.