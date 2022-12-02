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Значимость репутации девелопера при выборе новостройки снизилась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Наиболее важный фактор при выборе новостройки для покупателей — цена, свидетельствуют данные опроса Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), с которым ознакомились «Известия». На втором месте — репутация застройщика (75,3%), ее доля снизилась по сравнению с предыдущим опросом (2021 год — 77,6%).

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По данным аналитиков, ключевым фактором остается цена — 82,1% указали этот параметр в числе основных определяющих их выбор. Доля проголосовавших за этот вариант немного выросла по сравнению с прошлым годом — тогда так считали 79,6% опрошенных покупателей.

Выросла значимость транспортной доступности — этот фактор остался на третьем месте, но его доля выросла с 66,7 до 70,5%. Четвертое место также сохранила планировка квартиры, но ее значимость снизилась с 64,9% в 2021 году до 54,2% в 2022 году, рассказали эксперты.

Замыкает пятерку, по информации аналитиков, самых важных факторов при выборе жилья в новостройке отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного соседства. Однако его доля тоже снизилась — с 59,9 до 49,5%.

В ноябре аналитики компании VSN Realty отметили, что по сравнению с 2021 годом в Москве квартиры в новостройках бизнес-класса подорожали на 13%, а средняя цена в проектах комфорт-класса увеличилась на 5%.

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