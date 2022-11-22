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Праздничный стоп: скидки на новостройки к концу года могут дойти до 30%

Почему девелоперы не поднимают цены, а массово вводят акции на свои проекты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Скидки на новостройки до конца года достигнут максимума и составят до 30%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. По их словам, так застройщики пытаются привлечь максимум покупателей, поскольку опасаются, что в 2023 году спрос может упасть на 15–20%. Вероятно, так произойдет, если власти не продлят льготную ипотеку и запретят кредиты с околонулевой ставкой от девелоперов, считают эксперты. Многие граждане настроены успеть воспользоваться выгодными программами: интерес к новостройкам за последнюю неделю вырос на 16%. Предлагая скидки, застройщики конкурируют за эту аудиторию, пояснили специалисты.

Последний вагон

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Интерес к квартирам в новых домах в России в последнюю неделю бьет рекорды, увеличившись на 16%, сейчас он на 33,4% выше максимального значения 2021 года, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Этому способствовали заявления, в том числе представителей Минфина, о сворачивании льготной ипотеки на новостройки и околонулевой ставки от девелоперов, пояснил он. В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, «покрытие льготными программами большей части первичного рынка серьезно искажает рыночные условия и ведет к перегреву на рынке ипотеки и волатильности спроса». Также в министерстве подчеркнули, что поддержка отдельных категорий граждан, прежде всего семей с детьми, будет продолжена.

Теперь застройщики конкурируют за желающих успеть воспользоваться льготными программами перед их отменой и в ожидании вероятного снижения продаж в 2023 году — они вводят скидки и различные акции, чтобы успеть «запрыгнуть в последний вагон», сказали аналитики «Этажей». Скидки на новостройки в РФ могут достичь максимума до Нового года и составить до 30%, спрогнозировали эксперты.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

Праздничный стоп
новостройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— События 21 сентября (начало частичной мобилизации) отрицательно сказались на потребительской активности. В октябре число сделок на столичном рынке первичного жилья сократилось почти на 40% относительно прошлого месяца, — напомнила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

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До конца года можно ждать некоторого восстановления рынка, считает она. Эффект отложенного спроса уже проявляется в связи с завершением частичной мобилизации, сообщила эксперт.

— Действительно, мы видим значительный рост покупательской активности и в целом по рынку, и по нашим объектам в частности. Количество бронирований в наших проектах в ноябре выросло вдвое относительно прошлого месяца, — рассказал директор по продажам GloRaX Павел Логачев.

На фоне новостей о прекращении действия программ льготной ипотеки с 1 января за последнюю неделю наблюдается стремительный рост интереса к столичным новостройкам, подтвердил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. По его словам, основной приоритет у покупателей сегодня — это программы льготной ипотеки, также клиенты проявляют высокий интерес к совместным ипотечным программам банков и застройщиков.

— С максимальной долей вероятности можно прогнозировать, что значительная часть этих обращений в течение ноября – декабря будет конвертирована в сделки, а уровень спроса по итогам ноября – декабря 2022 года окажется существенно выше показателей летних и первых двух осенних месяцев, — считает девелопер.

По информации коммерческого директора и партнера Est-a-Tet Владимира Моребиса, скидки в 30% уже предлагают на некоторые новостройки в Москве, многие девелоперы дают дисконт в 20–25%. Для покупателей до конца года складывается благоприятная ситуация, когда получается двойная выгода — сочетание оптимальных ставок госпрограмм поддержки и специальных условий от застройщиков, добавила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Праздничный стоп
новостройки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время часть девелоперов могут, напротив, поднять цены на свои пользующиеся высокой популярностью проекты, отметил Ильдар Хусаинов. Поэтому средняя стоимость первичного жилья значительно не изменится, считает он.

Благотворное влияние

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Тренд благотворно влияет на цены — борьба за клиента обостряется, сказала Юлия Судакова. Более выгодные условия приобретения жилья могут стать для покупателей определяющими. Поэтому рынок продавца трансформируется в рынок покупателя, отметила девелопер.

— Между застройщиками усиливается конкуренция. Выиграет борьбу тот, кто предложит более качественный продукт не только с точки зрения планировочных решений, но и благоустройства, развития общественных пространств, внедрения цифровых решений, что ведет к повышению качества, — рассказала она.

Ильдар Хусаинов отметил: девелоперы опасаются, что после Нового года, если отменят льготы, спрос упадет на 15–20% — тогда планы по строительству придется сокращать. Это может привести к нехватке нового жилья, не исключил он.

При полном прекращении льготной ипотеки пострадают в первую очередь неликвидные объекты, цены на которые могут снизиться на 10–20%. Но для тех, кто покупает квартиру в ипотеку, такая разница при росте кредитных ставок вряд ли позволит сделать более выгодное приобретение, поскольку коррекция цены будет, вероятно, на уровне повышения стоимости заемных средств, — добавил эксперт.

Праздничный стоп
новостройки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пока помимо беспрецедентных скидок застройщики также предлагают различные рассрочки и другие опции для клиентов, сказал управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Всё это может активизировать спрос в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пояснил он.

— Однако для игры вдолгую застройщикам необходима четко продуманная стратегия удержания интереса клиента в проекте. Возможно, нас всё же ждут новые меры поддержки отрасли или пролонгация уже существующих, — полагает девелопер.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский отметил, что скидки в максимальные 30% — это скорее маркетинговый ход, то есть снижение с изначально сильно завышенной цены. Дисконт же в 10–20% больше соответствует действительности, подчеркнул он.

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