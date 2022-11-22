Праздничный стоп: скидки на новостройки к концу года могут дойти до 30%
Скидки на новостройки до конца года достигнут максимума и составят до 30%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. По их словам, так застройщики пытаются привлечь максимум покупателей, поскольку опасаются, что в 2023 году спрос может упасть на 15–20%. Вероятно, так произойдет, если власти не продлят льготную ипотеку и запретят кредиты с околонулевой ставкой от девелоперов, считают эксперты. Многие граждане настроены успеть воспользоваться выгодными программами: интерес к новостройкам за последнюю неделю вырос на 16%. Предлагая скидки, застройщики конкурируют за эту аудиторию, пояснили специалисты.
Последний вагон
Интерес к квартирам в новых домах в России в последнюю неделю бьет рекорды, увеличившись на 16%, сейчас он на 33,4% выше максимального значения 2021 года, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Этому способствовали заявления, в том числе представителей Минфина, о сворачивании льготной ипотеки на новостройки и околонулевой ставки от девелоперов, пояснил он. В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, «покрытие льготными программами большей части первичного рынка серьезно искажает рыночные условия и ведет к перегреву на рынке ипотеки и волатильности спроса». Также в министерстве подчеркнули, что поддержка отдельных категорий граждан, прежде всего семей с детьми, будет продолжена.
Теперь застройщики конкурируют за желающих успеть воспользоваться льготными программами перед их отменой и в ожидании вероятного снижения продаж в 2023 году — они вводят скидки и различные акции, чтобы успеть «запрыгнуть в последний вагон», сказали аналитики «Этажей». Скидки на новостройки в РФ могут достичь максимума до Нового года и составить до 30%, спрогнозировали эксперты.
«Известия» направили запрос в Минстрой.
— События 21 сентября (начало частичной мобилизации) отрицательно сказались на потребительской активности. В октябре число сделок на столичном рынке первичного жилья сократилось почти на 40% относительно прошлого месяца, — напомнила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
До конца года можно ждать некоторого восстановления рынка, считает она. Эффект отложенного спроса уже проявляется в связи с завершением частичной мобилизации, сообщила эксперт.
— Действительно, мы видим значительный рост покупательской активности и в целом по рынку, и по нашим объектам в частности. Количество бронирований в наших проектах в ноябре выросло вдвое относительно прошлого месяца, — рассказал директор по продажам GloRaX Павел Логачев.
На фоне новостей о прекращении действия программ льготной ипотеки с 1 января за последнюю неделю наблюдается стремительный рост интереса к столичным новостройкам, подтвердил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. По его словам, основной приоритет у покупателей сегодня — это программы льготной ипотеки, также клиенты проявляют высокий интерес к совместным ипотечным программам банков и застройщиков.
— С максимальной долей вероятности можно прогнозировать, что значительная часть этих обращений в течение ноября – декабря будет конвертирована в сделки, а уровень спроса по итогам ноября – декабря 2022 года окажется существенно выше показателей летних и первых двух осенних месяцев, — считает девелопер.
По информации коммерческого директора и партнера Est-a-Tet Владимира Моребиса, скидки в 30% уже предлагают на некоторые новостройки в Москве, многие девелоперы дают дисконт в 20–25%. Для покупателей до конца года складывается благоприятная ситуация, когда получается двойная выгода — сочетание оптимальных ставок госпрограмм поддержки и специальных условий от застройщиков, добавила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.
В то же время часть девелоперов могут, напротив, поднять цены на свои пользующиеся высокой популярностью проекты, отметил Ильдар Хусаинов. Поэтому средняя стоимость первичного жилья значительно не изменится, считает он.
Благотворное влияние
Тренд благотворно влияет на цены — борьба за клиента обостряется, сказала Юлия Судакова. Более выгодные условия приобретения жилья могут стать для покупателей определяющими. Поэтому рынок продавца трансформируется в рынок покупателя, отметила девелопер.
— Между застройщиками усиливается конкуренция. Выиграет борьбу тот, кто предложит более качественный продукт не только с точки зрения планировочных решений, но и благоустройства, развития общественных пространств, внедрения цифровых решений, что ведет к повышению качества, — рассказала она.
Ильдар Хусаинов отметил: девелоперы опасаются, что после Нового года, если отменят льготы, спрос упадет на 15–20% — тогда планы по строительству придется сокращать. Это может привести к нехватке нового жилья, не исключил он.
— При полном прекращении льготной ипотеки пострадают в первую очередь неликвидные объекты, цены на которые могут снизиться на 10–20%. Но для тех, кто покупает квартиру в ипотеку, такая разница при росте кредитных ставок вряд ли позволит сделать более выгодное приобретение, поскольку коррекция цены будет, вероятно, на уровне повышения стоимости заемных средств, — добавил эксперт.
Пока помимо беспрецедентных скидок застройщики также предлагают различные рассрочки и другие опции для клиентов, сказал управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Всё это может активизировать спрос в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пояснил он.
— Однако для игры вдолгую застройщикам необходима четко продуманная стратегия удержания интереса клиента в проекте. Возможно, нас всё же ждут новые меры поддержки отрасли или пролонгация уже существующих, — полагает девелопер.
Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский отметил, что скидки в максимальные 30% — это скорее маркетинговый ход, то есть снижение с изначально сильно завышенной цены. Дисконт же в 10–20% больше соответствует действительности, подчеркнул он.