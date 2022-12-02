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В Донбассе рассказали о фабрикации уголовных дел украинскими националистами

Осужденная Скидан: украинские силовики фабриковали дела против жен ополченцев из ДНР
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Фото: РИА Новости
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Для захвата мужчин, участвовавших в ополчении Донецкой Народной Республики (ДНР), силовики Украины фабриковали уголовные дела против их жен. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказала «РИА Новости» осужденная украинским судом по сфабрикованному делу Евгения Скидан.

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«В октябре 2015 года меня задержал ОБОП (Отдел по борьбе с организованной преступностью. — Ред.), украинский ОБОП города Красноармейск. Муж у меня гражданский, у нас двое детей, мы не расписаны, он воевал в ополчении с самого начала», — рассказала она.

Женщина добавила, что ее муж Алексей служил в Донецком аэропорту по вахтовому методу работы: 10 дней был на позициях, 10 дней отдыхал. В период отдыха ополченцы располагались в бывшем здании Службы безопасности Украины в Донецке.

Евгения, проживавшая на подконтрольной Киеву территории ДНР, поехала к мужу в свой день рождения. Тогда семейная пара сфотографировалась на фоне флага России, после чего Алексей выложил снимок в интернете. Позднее Евгении предъявили обвинение якобы в передаче «подельнику» оружия и наркотиков.

Женщина также рассказала, что по этому обвинению ей грозили лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. Однако затем выдвинули условие — если ее муж в течение двух лет приедет на Украину, то срок будет сокращен до трех лет условно с отсрочкой на два года. Суд приговорил Евгению к условному сроку, но после первых допросов она предупредила супруга о возможных провокациях.

«Набрала Лешу, сказала ему: «Тебя хотят здесь видеть под любым предлогом». Ему звонили, говорили, у него сын умер, чтобы он приехал. Я его предупредила, и мы больше не общались», — рассказала Евгения.

Ранее, 1 ноября, один из военных ДНР, освобожденных из украинского плена, рассказал, что украинские силовики пытались сфабриковать признания пленных бойцов Народной милиции ДНР. По словам мужчины, в уголовных делах, которые были возбуждены в отношении пленных, они были и свидетелями, и подозреваемыми.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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