Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД призвал Лондон ответить на данные о переписке Трасс и Блинкена об СП
Мир
На Украине сообщили о скором уходе Витренко с должности главы «Нафтогаза»
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии необходимости в отдельном указе об окончании мобилизации
Мир
Эксперты заявили о негодовании Евросоюза из-за действий США
Общество
Олег Тиньков начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка
Армия
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Мир
СМИ узнали о сообщении Трасс Блинкену «все сделано» после ЧП на «Северных потоках»
Происшествия
Нетрезвый автомобилист насмерть сбил ребенка в Кировской области
Общество
Боец ММА Александр Писарев умер в 33 года
Авто
МВД предложило штрафовать водителей за шины не по сезону
Мир
В Республиканской партии США нарастает раскол по вопросу помощи Украине
Общество
В Минцифры сообщили о начале работы роуминга на новых территориях РФ
Сюжет:

Боец ДНР рассказал о пребывании в украинском плену

0
Фото: РИА Новости/Михаил Андроник
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские силовики пытались сфабриковать признания пленных бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) в том, что они не совершали. Об этом 1 ноября рассказал журналистам один из освобожденных из плена.

«Обменялись с Киевом списками без вести пропавших людей»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — о взаимодействии с украинским омбудсменом и возвращении на Родину 110 россиян

«Хотели, чтобы мы подписали бумаги. Всячески убеждали нас», — цитирует его «РИА Новости».

По словам мужчины, в уголовных делах, которые были возбуждены в отношении пленных, они были и свидетелями, и подозреваемыми.

«Клепали на нас все злодеяния, чтобы потом показать в международном суде якобы военные преступления, которых мы не совершали», — отметил он.

Мужчина вернулся домой в конце октября в рамках обмена пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50». Как рассказали в Минобороны России, военнослужащих самолетами ВКС России доставили в Москву для лечения и реабилитации.

С российской стороны в группе было пятеро бойцов Народной милиции ДНР и четыре военных Народной милиции ЛНР.

Вернувшийся из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал, что руководство украинской колонии для военнопленных «Запад-1» издевалось над пленными, если те пытались жаловаться на условия содержания инспекциям из ООН и Международного комитета Красного Креста.

Как добавил освобожденный военнослужащий РФ Юрий Жуков, в плену россиян морально унижали, заставляя петь украинские песни.

Самолет с вернувшимися российскими военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский 30 октября.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022