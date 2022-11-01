Боец ДНР рассказал о пребывании в украинском плену

Украинские силовики пытались сфабриковать признания пленных бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) в том, что они не совершали. Об этом 1 ноября рассказал журналистам один из освобожденных из плена.

«Хотели, чтобы мы подписали бумаги. Всячески убеждали нас», — цитирует его «РИА Новости».

По словам мужчины, в уголовных делах, которые были возбуждены в отношении пленных, они были и свидетелями, и подозреваемыми.

«Клепали на нас все злодеяния, чтобы потом показать в международном суде якобы военные преступления, которых мы не совершали», — отметил он.

Мужчина вернулся домой в конце октября в рамках обмена пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50». Как рассказали в Минобороны России, военнослужащих самолетами ВКС России доставили в Москву для лечения и реабилитации.

С российской стороны в группе было пятеро бойцов Народной милиции ДНР и четыре военных Народной милиции ЛНР.

Вернувшийся из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал, что руководство украинской колонии для военнопленных «Запад-1» издевалось над пленными, если те пытались жаловаться на условия содержания инспекциям из ООН и Международного комитета Красного Креста.

Как добавил освобожденный военнослужащий РФ Юрий Жуков, в плену россиян морально унижали, заставляя петь украинские песни.

Самолет с вернувшимися российскими военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский 30 октября.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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