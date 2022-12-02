Пятилетний юбилей отметил учебный центр военной полиции ВС РФ

Пятилетний юбилей отметил учебный центр военной полиции Вооруженных сил РФ.

История учебного центра началась 1 декабря 2017 года, когда в целях совершенствования системы подготовки военнослужащих органов и подразделений военной полиции в Северной Осетии был сформирован первый учебный центр.

Военнослужащие военной полиции со всей страны проходят подготовку на учебной материальной базе центра. Огромный вклад в развитие учебного центра вносят его преподаватели и личный состав подразделений обеспечения учебного процесса.

Преподаватели центра стремятся сделать процесс обучения динамичным и познавательным, вкладывая в подготовку бесценный опыт, полученный в ходе выполнения боевых и специальных задач, в том числе в Сирии и зоне выполнения специальной военной операции на Украине.

Начало нового периода обучения в ВС совпало с днем образования учебного центра. В военной части в честь праздника был проведен торжественный митинг, на котором гости и командование поздравили личный состав, вручили награды, воинские звания и подарки.



В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия военной полиции привели к снижению аварийности в ВС РФ на 29%. Она действует эффективно как в Сирии, так и в Нагорном Карабахе.