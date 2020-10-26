«Кремлевские береты»: выбран вуз для подготовки военных полицейских

Минобороны определило место подготовки кадров для военной полиции. Со следующего года офицеров ВП начнет выпускать Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ). Ранее лейтенантов для этой структуры готовили в разных учебных заведениях и даже в Военном институте физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге). МосВОКУ — самое прославленное военное училище в России, которое имеет привилегию проводить выпуск прямо на Красной площади, поэтому его учащихся и называют «кремлевскими курсантами». По мнению экспертов, такой выбор положительно скажется на качестве работы военных полицейских.

Удачный эксперимент

Первый набор курсантов на специальность «Применение подразделений военной полиции» был проведен в МосВОКУ в 2017 году в порядке эксперимента. И хотя выпуск этих «красных беретов» состоится только в следующем году, эксперимент уже признан успешным. Прошедшие годы показали, что учебное заведение было выбрано удачно, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. И со следующего года подготовка военных полицейских в МосВОКУ станет постоянной.

Недавно в Минобороны сообщали, что начальник Главного управления военной полиции генерал-полковник Сергей Кураленко провел встречу с профессорско-преподавательским составом училища, на которой обсудил вопросы повышения эффективности подготовки кадров для ВП.

Ранее курсанты получали в МосВОКУ следующие специальности: командир мотострелкового взвода, командир пулеметно-артиллерийского взвода, командир взвода охраны. Теперь к ним добавились еще несколько: командир взвода военной полиции, командир дисциплинарного взвода, начальник гауптвахты.

Помимо командиров взводов кадры для военной полиции готовят также в Военном инженерно-техническом институте — там выпускают специалистов военной автоинспекции, а также в военном университете Минобороны, где учатся будущие дознаватели.

Военная полиция — молодая структура в составе Вооруженных сил. Она была создана в декабре 2011 года, после чего длительное время определялись ее облик и полномочия. Указом президента от 25 марта 2015 года был утвержден Устав военной полиции, и «красные береты» начали нести службу в полном объеме.

Первое время учебных программ по подготовке кадров военной полиции не было. Офицерский корпус формировался за счет специалистов из разных родов войск, прошедших переподготовку.

Образцовый командир

МосВОКУ существует с декабря 1917 года, когда была сформирована 1-я Московская революционная пулеметная школа. «Кремлевскими» его курсантов называют потому, что в течение многих лет они несли службу в Кремле, в том числе охраняли руководителей советского государства. В ноябре 1941 года из курсантов и преподавателей училища были сформированы стрелковые батальоны, которые были брошены в бой на последних рубежах обороны Москвы. В те дни они понесли огромные потери. Сегодня легендарное «Московское пехотное» — единственный в стране военный вуз, который имеет привилегию проводить выпуск прямо на Красной площади. Выпускники училища разъезжаются в воинские части по всей стране, но всегда гордятся, что получили лейтенантские погоны у стен Кремля.

За 100 с лишним лет училище осуществило 140 выпусков, направив в войска более 50 тыс. командиров.

— Полагаю, такое решение было принято по одной простой причине: общевойсковая подготовка более важна для офицера полиции, чем физкультурная, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Кроме того, выпускник МосВОКУ всегда сможет перейти с должности общевойскового командира в военную полицию и обратно. В нынешних непростых условиях лучше иметь в войсках больше потенциально боевых офицеров, чем физкультурников с навыками полицейских.

Образование, которое будущие военные полицейские получают в общевойсковом училище, полностью отвечает предъявляемым к ним требованиям, отметил доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Офицер военной полиции должен владеть разными видами стрелкового оружия, водить разные виды военной техники. Всему этому они учатся в общевойсковом училище, — сказал эксперт. — Во время учений и боевых действий «красные береты» должны знать, где поставить посты, где нести службу. А кроме того, выпускнику общевойскового училища во время, например, дознания сложнее навешать лапшу на уши — он знает, как должна быть организована служба в разных родах войск, и у кого какие обязанности.

Армейская дисциплина

Последние несколько лет Минобороны проводит серьезную реформу структур поддержания дисциплины и правопорядка в войсках. В военных округах созданы территориальные органы военной полиции, в состав которой вошли комендатуры, военные автоинспекции (ВАИ), органы дознания. Военные полицейские выполняют широкий круг задач, в том числе занимаются охраной особо важных объектов, обеспечением безопасности военных мероприятий, профилактикой правонарушений.

В прошлом году им были переданы дисциплинарные батальоны. Сотрудники ВАИ получили право составлять протоколы на водителей Вооруженных сил, Росгвардии и ряда других структур. При задержании нарушителей военным инспекторам разрешено использовать штатное оружие и спецсредства.

В региональных отделах военной полиции были созданы дежурные части. Они должны заниматься регистрацией и предварительным расследованием административных и уголовных преступлений. Начальники дежурных частей фиксируют все ЧП в книге регистрации сообщений о преступлениях. Расследование совершенных военнослужащими административных правонарушений «красные береты» проводят самостоятельно. При необходимости материалы они отправляют в военный суд, где принимают решение об аресте провинившегося военнослужащего.

В рамках неотложных следственных действий «красные береты» получили право задерживать подозреваемых, допрашивать потерпевших и свидетелей. А также оцеплять место преступления, производить обыски, изымать и изучать вещественные доказательства. Если ВП будет наверняка известно, что преступник спрятал орудие преступления в квартире, они смогут взломать дверь без санкции суда, отметил юрист. Такие действия необходимы, чтобы преступник не уничтожил улики.