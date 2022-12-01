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Путин объяснил продажу бизнеса за доллар желанием компаний вернуться в РФ

Путин отметил, что продающие бизнес за доллар компании хотят вернуться потом в Россию
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин отметил, что иностранные компании, которые уходят из России в условиях санкций и продают бизнес менеджменту за один доллар, хотят вернуться позднее. Такое мнение он высказал в четверг, 1 декабря, в ходе общения с молодыми учеными.

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«Я знаю, что кто-то уходит, кто-то пытается остаться, а кто-то пытается прийти на место уходящих. А кто-то уходит, передавая менеджменту за один доллар многомиллиардное или многомиллионное имущество явно с надеждой вернуться, заключив сейфовые соглашения. Мы же все видим, все, что происходит», — сказал российский лидер.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022 года заявили об уходе с рынка России на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций.

При этом 19 сентября министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что ушедшие иностранные компании, как правило, заинтересованы в обеспечении условий для возвращения в РФ. Для этого, по его словам, компании прорабатывают разные варианты. Речь идет о продаже активов местному менеджменту, партнеру-франчайзи, другим отраслевым партнерам. Также бренды рассматривают продажу активов сторонней российской организации или предпринимателю.

Министр отметил, что Минпромторг участвует в переговорном процессе в качестве своеобразного медиатора, помогает выработать приемлемое для всех сторон решение.

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