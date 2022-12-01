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В Минкультуры поддержали предложение Медведева о создании музея героев СВО

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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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В Министерстве культуры РФ в четверг, 1 декабря, выступили с поддержкой инициативы заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который предложил открыть музей, посвященный героям специальной военной операции (СВО).

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«Горячо поддерживаем данную инициативу. Министерство культуры традиционно уделяет большое внимание музейным проектам, направленным на сохранение исторической памяти, прославлению героев и защитников Родины в различные исторические периоды, предотвращению попыток фальсификации исторических событий», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что с первых дней СВО представители крупнейших профильных федеральных музеев трудятся на новых территориях. В их числе Государственный исторический музей, Музей Победы, музей-заповедник «Сталинградская битва», Музея современной истории России.

«В апреле 2022 года Министерством была создана межмузейная рабочая группа по комплектованию экспонатов, связанных с историей вооруженной агрессии Украины против народа Донбасса и проведением специальной военной операции на Украине. За время работы группы было собрано более 2500 предметов. Сотрудники музеев собирают артефакты, проводят репортажные съемки, в том числе были записаны интервью с местными жителями — неопровержимые доказательства преступлений, совершенных украинскими вооруженным формированиями», — рассказали в Минкультуры.

Как указали в ведомстве, эта работа будет продолжена. Также министерство прорабатывает вопрос о создании на базе одного из федеральных музеев постоянной экспозиции, посвященной «увековечению памяти героев и защитников России, сохранению подлинной истории о текущих событиях».

Ранее в четверг жительница Мариуполя на приеме граждан обратилась к Дмитрию Медведеву с предложением организовать передвижную выставку, посвященную героям СВО. Он поддержал эту идею.

«Все должно стать частью экспозиции, посвященной освобождению наших исконных российских территорий, присоединению, восстановлению их в нашей стране. Памяти героев, которые за это сражались, и недопущению нацизма. Со всеми атрибутами военной культуры: и положительными, и отрицательными. История здесь должна быть объективна. Нужно показать всё. Давайте это поручим «Молодой Гвардии», — приводятся слова Медведева на сайте «Единой России».

29 ноября в Минкультуры сообщили о проведении драматургического конкурса «Новое время. Новые герои» среди произведений, которые отразят героизм военных РФ. Как указали в министерстве, главными целями проекта являются создание и продвижение новых пьес, «отражающих исторические события настоящего времени». При этом в приоритетном порядке будут рассмотрены творческие заявки, посвященные актуальным историческим событиям, а также подвигу, мужеству и героизму российских военных в ходе специальной военной операции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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