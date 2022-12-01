В Минкультуры поддержали предложение Медведева о создании музея героев СВО

В Министерстве культуры РФ в четверг, 1 декабря, выступили с поддержкой инициативы заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который предложил открыть музей, посвященный героям специальной военной операции (СВО).

«Горячо поддерживаем данную инициативу. Министерство культуры традиционно уделяет большое внимание музейным проектам, направленным на сохранение исторической памяти, прославлению героев и защитников Родины в различные исторические периоды, предотвращению попыток фальсификации исторических событий», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что с первых дней СВО представители крупнейших профильных федеральных музеев трудятся на новых территориях. В их числе Государственный исторический музей, Музей Победы, музей-заповедник «Сталинградская битва», Музея современной истории России.

«В апреле 2022 года Министерством была создана межмузейная рабочая группа по комплектованию экспонатов, связанных с историей вооруженной агрессии Украины против народа Донбасса и проведением специальной военной операции на Украине. За время работы группы было собрано более 2500 предметов. Сотрудники музеев собирают артефакты, проводят репортажные съемки, в том числе были записаны интервью с местными жителями — неопровержимые доказательства преступлений, совершенных украинскими вооруженным формированиями», — рассказали в Минкультуры.

Как указали в ведомстве, эта работа будет продолжена. Также министерство прорабатывает вопрос о создании на базе одного из федеральных музеев постоянной экспозиции, посвященной «увековечению памяти героев и защитников России, сохранению подлинной истории о текущих событиях».

Ранее в четверг жительница Мариуполя на приеме граждан обратилась к Дмитрию Медведеву с предложением организовать передвижную выставку, посвященную героям СВО. Он поддержал эту идею.

«Все должно стать частью экспозиции, посвященной освобождению наших исконных российских территорий, присоединению, восстановлению их в нашей стране. Памяти героев, которые за это сражались, и недопущению нацизма. Со всеми атрибутами военной культуры: и положительными, и отрицательными. История здесь должна быть объективна. Нужно показать всё. Давайте это поручим «Молодой Гвардии», — приводятся слова Медведева на сайте «Единой России».

29 ноября в Минкультуры сообщили о проведении драматургического конкурса «Новое время. Новые герои» среди произведений, которые отразят героизм военных РФ. Как указали в министерстве, главными целями проекта являются создание и продвижение новых пьес, «отражающих исторические события настоящего времени». При этом в приоритетном порядке будут рассмотрены творческие заявки, посвященные актуальным историческим событиям, а также подвигу, мужеству и героизму российских военных в ходе специальной военной операции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».