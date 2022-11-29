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Минкультуры инициировало конкурс на создание пьес о героизме военных России

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Драматургический конкурс «Новое время. Новые герои» проведут по инициативе российского Министерства культуры. Произведения должны отразить героизм военных РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства во вторник, 29 ноября.

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Как указали в министерстве, главной целью проекта является создание и продвижение новых пьес, «отражающих исторические события настоящего времени». При этом в приоритетном порядке будут рассмотрены творческие заявки, посвященные актуальным историческим событиям, а также подвигу, мужеству и героизму российских военных в ходе специальной военной операции.

«Пьесы, заявленные для участия в конкурсе, должны отражать время, которое показало настоящих героев, бесстрашных и мужественных защитников России. Произведения участников должны ответить на вопросы: что такое Родина, что такое патриотизм, что такое истинные гуманные ценности», — подчеркнули в ведомстве.

К участию в конкурсе допускаются как завершенные драматургические произведения, так и инсценировки и творческие заявки на создание новых пьес. При этом произведения не должны быть ранее опубликованы, поставлены на сцене или отмечены в других конкурсах.

Оператором конкурса выступает Союз театральных деятелей России. Прием заявок продлится до 31 марта 2023 года.

6 октября в Минкультуры сообщили об итогах дополнительного отбора полнометражных фильмов о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2022 году.

В список получателей субсидий включили проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой «Музыкант». Картина рассказывает о европейском музыканте, который попадает на Украину во время проведения спецоперации Вооруженными силами РФ. Там он становится свидетелем преступлений киевского режима против своего народа.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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