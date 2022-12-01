Путин выразил уверенность в возможности российской науки совершить скачок

Президент России Владимир Путин 1 декабря выразил уверенность в возможности российской науки совершить скачок.

«Фундаментальные, базовые основы образования, науки в России являются очень мощными. И это дает нам право полагать, что вот этот скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен», — сказал глава государства на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

Глава государства подчеркнул, что за 1990-е годы многое было утрачено, но основы науки развалить не удалось.

В настоящее время, продолжил он, стоит много задач в развитии науки. И необходимость сразу перейти к новому уровню технологического развития — одна из ключевых.

Путин также указал, что необходимо наладить системную работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров.

В ноябре президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что Россия будет обладать лучшей в мире научной инфраструктурой в ближайшие 5–8 лет.

1 сентября Путин заявил, что без России странам будет трудно развивать проекты, особенно в науке.