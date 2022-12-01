Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Погибшие в результате крушения самолета В55 летчики были гражданами РФ. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в МЧС Армении.
Отмечается, что разбившийся самолет выполнял рейс Ереван – Астрахань.
«[Найдены] обгоревшие тела двух летчиков (А.П., гражданин РФ, 1979 года рождения) и В.Р. (гражданин РФ, 1983 года рождения)», — говорится в сообщении.
ЧП произошло в районе села Джрабер Котайкской области Армении ранее в этот день. После крушения самолет загорелся. На место происшествия выехали пожарно-спасательные отряды и медики, вскоре пожар был потушен.