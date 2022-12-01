В Армении потерпел крушение самолет B55

В Армении разбился самолет B55, на месте крушения обнаружены два тела. Об этом сообщили в МЧС республики в четверг, 1 декабря.

На пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация о том, что воздушное судно разбилось в 14.20 (13.20 мск). ЧП произошло в районе села Джрабер Котайкской области Армении. После крушения самолет загорелся.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные отряды и медики. Пожар был потушен в 14.41 (13.41 мск).

Других подробностей произошедшего не приводится

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