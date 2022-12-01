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Онколог оценил метод мгновенного излечения от рака

Онколог Решетов: метод мгновенного излечения от рака от ученых ИЯИ РАН не является новым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Испытанный сотрудниками Института ядерных исследований (ИЯИ) Российской академии наук (РАН) метод мгновенного излечения от рака не является новым, а до его практического применения еще очень далеко. Так разработку в комментарии «Известиям» оценил заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Игорь Решетов в четверг, 1 декабря.

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О методе радиотерапии, позволяющем уничтожить злокачественное новообразование за миллионную долю секунды, накануне сообщили «РИА Новости». Технологию разработали физики ИЯИ РАН в Троицке, где еще с советских времен действует самый мощный в Евразии линейный ускоритель протонов.

«На самом деле ничего нового в этом сообщении нет. Это была попытка еще раз запустить ответвление от большого ускорителя в Институте ядерных исследований. Это было актуально 15–20 лет назад. Сейчас пытаются опять заставить работать эту систему. При этом не так важно, однократно вы воздействуете на опухоль, либо делите это воздействие на три части. Это уже на усмотрение врача», — пояснил Решетов.

По его словам, разработка была создана в институте как минимум 15 лет назад, но не показала своей эффективности.

«И сейчас не будет работать, потому что эта система находится на территории физического института. А ответвление протонов — часть большого ускорительного комплекса Троицкого института и он работает по технологическому графику физических исследований, для медицины он крайне неудобен, потому что запускать его можно только семь дней раз в квартал. Представляете, приходит больной, а ему говорят подождать», — отметил онколог.

Он пояснил, что это не медицинское оборудование, у него сложные ритмичность работы и логистика.

«Это подогрев интереса к тому, что было сделано, но никак не запускается. Такие методы работают, да. Но это экспериментальная установка и до ее практического применения очень далеко», — резюмировал Решетов.

Как уточняли ученые, радиотерапия давно используется в онкологии. В лечении опухолей чаще всего используются фотонные лучи, однако они воздействуют не только на больные клетки, но и здоровые. Троицкие физики предложили использовать очень сильный поток протонов, который разрушает опухоль за доли секунды, при этом почти не повреждая здоровые ткани. В результате, как заявляют ученые, можно избавиться от злокачественной опухоли за один короткий сеанс.

21 ноября доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии ЕМС Павел Копосов заявил «Известиям», что лечить онкозаболевания следует, даже если прогноз неблагоприятный и болезнь нельзя победить. По его словам, в каждом случае можно найти варианты по продлению и повышению качества жизни пациентов.

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