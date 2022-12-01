Дату послания Путина Федеральному собранию пока не определили

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена, об этом 1 декабря заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, пока информация не появилась. Будем вас информировать», — сказал Песков.

14 ноября Песков уточнил, что оглашение послания президента РФ Федеральному собранию планируется провести до конца года.

До этого, 11 ноября, представитель Кремля информировал, что работа над посланием Федеральному собранию уже ведется.

9 ноября представитель Кремля указал, что оглашение послания и проведение прямой линии зависят от рабочего графика Путина.

Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным мероприятием. В предыдущий раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.