КамАЗ намерен заняться выпуском легковых автомобилей

Компания КамАЗ намерена создать дивизион по выпуску легковых автомобилей, рассказал глава предприятия Сергей Когогин. Об этом 1 декабря пишет издание «Коммерсант».

По оценке Когогина, КамАЗ сформирует отдельный легковой дивизион, который не будет консолидирован с основным бизнесом производителя, производством грузовиков и автобусов.

КамАЗ является технологическим партнером столичного автозавода «Москвич», где в конце ноября началась крупноузловая сборка одноименных кроссоверов на базе китайских JAC. Кроме того, в 2021 году предприятие стало одним из инвесторов стартапа по производству электромобилей «Кама».

Запланированное производство будет совершенно новым проектом завода.

28 ноября стало известно, что КамАЗ планирует запустить производство грузовиков К5 с использованием локализованных компонентов в феврале 2023 года. Пресс-служба завода рассказала, что несмотря на введенные против компании санкции, КамАЗ продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5: ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук, соответственно.