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С 1 декабря россияне могут встать на налоговый учет через портал «Госуслуги»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россияне с 1 декабря получили возможность встать на налоговый учет через подачу заявления на портале «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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«Нужно на портале заполнить и подать электронный вид заявления о постановке на учет в налоговом органе. Заявление подписывается усиленной неквалификационной подписью физического лица, которую можно бесплатно при помощи мобильного приложения «Госключ»», — говорится в заявлении.

После того как налоговой орган получит заявку, он сформирует свидетельство о постановке на учет.

Затем свидетельство подпишет должностное лицо и гражданину на «Госуслугах» этот документ придет в формате PDF.

Кроме того, с 1 декабря произошло еще несколько изменений. В частности, были введены новые нормативы ОМС.

В ноябре в России предложили освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них — дача. Данная инициативу рассмотрит Минфин.

Также в минувшем месяце стало известно, что законопроект Минфина, которым предлагается устранить возможность не платить НДФЛ тем, кто работает на российскую компанию, находясь за границей, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы и уже направлен в правительство.

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