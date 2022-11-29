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НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Законопроект Минфина, которым предлагается устранить возможность не платить НДФЛ тем, кто работает на российскую компанию, находясь за границей, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы. Он уже направлен в правительство.

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«В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В Минфине «Известиям» подготовку законопроекта и его внесение в кабмин подтвердили. Там пояснили, что сейчас сотрудники, работающие дистанционно за рубежом и получающие зарплату от российских работодателей, могут вообще нигде не платить налоги.

«Это происходит, как только они теряют статус налогового резидента России, то есть когда они проводят за пределами РФ более 183 дней в году. Данным законопроектом Минфин предложил справедливо считать эти выплаты полученными от источников в Российской Федерации, в целях налогообложения НДФЛ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

При этом, там отметили, что отдельный вопрос — это размер налоговой ставки для таких доходов. Сейчас для физлиц он обсуждается на уровне 13-15%, уточнили в министерстве.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ближние дали: НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне»

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