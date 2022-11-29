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В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей_Майшев
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В России предложили освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них — дача. Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направила федеральная компания «Этажи». С копией документа ознакомились «Известия».

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Сейчас пожилые люди, согласно ст. 407 Налогового кодекса РФ, не платят налоги за недвижимость разных видов, например, квартиры, дома, гаража, уточнил глава компании Ильдар Хусаинов.

В пресс-службе кабмина сообщили «Известиям», что обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено на проработку в Минфин. Министерство рассмотрит инициативу, сказали в ведомстве. Идею новой льготы для пенсионеров поддержали в Госдуме.

«Инициативу освобождения пенсионеров от имущественного налога оцениваем позитивно», — сказал «Известиям» замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Поддержать меру по смягчению налогового бремени на пенсионеров — правильно, согласен руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Ключевое слово в таком вопросе, конечно, за правительством, которое обеспечивает бюджетную сбалансированность. Но вряд ли реализация предложения ляжет серьезным бременем на бюджет», — считает парламентарий.

В то же время важно предусмотреть меры, исключающие махинации и злоупотребления, отметил Александр Якубовский. В частности, например, чтобы на пенсионеров не начали фиктивно оформлять элитную недвижимость, сказал Ярослав Нилов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Желать дачи: в России хотят ввести новую льготу для пенсионеров»

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