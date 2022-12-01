Росавиация продлила до 9 декабря режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила пресс-служба Росавиации.
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется осуществлять перевозку пассажиров по другим маршрутам. В частности, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные воздушные гавани на территории Российской Федерации работают штатно.
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, данная мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.
В августе Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.