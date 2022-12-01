В Латвии допустили срыв учебного процесса из-за языковых проверок педагогов

Активизировавшиеся в Латвии проверки учителей на знание латышского языка могут привести к срыву учебного процесса посреди года. Об этом «Известиям» заявил депутат сейма республики от партии «Стабильность!» Алексей Росликов, напомнив, что в случае несдачи педагогов отстраняют.

«Уже сейчас начальные классы остались практически без педагогов. Думаю, в течение нескольких месяцев мы переживем момент, когда учебный процесс будет просто сорван. Сейчас такая ситуация, что примерно четырех из 10, то есть около 40% педагогов, которые идут на проверку, отстраняют», — рассказал он.

По словам парламентария, министерство образования Латвии пытается решить проблему, к примеру, приводя учителей из других школ или объединяя классы, однако всё это не работает. Вместе с тем в стране наблюдается острый дефицит кадров — не хватает около 1 тыс. учителей, добавил депутат рижской думы Яков Плинер.

«Учителей и так не хватает, а вся образовательная политика страны, которая сводится к уничтожению русского языка в школах, проверкам, отстранениям от работы учителей, которые недостаточно, по мнению проверяющих, владеют латышским, наносит вред школе и самой Латвии. Пока их отстраняют на три месяца без денежного содержания. Кто-то уходит на больничный, кто-то увольняется, а кто-то эти три месяца будет посещать курсы или учить язык самостоятельно», — сообщил он «Известиям».

Масштабные языковые проверки начались после принятия поправок к законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании». Они предполагают полный перевод всех школ, где обучались нацменьшинства, на латышский язык в течение трех лет.

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