Доля Smart-TV с российскими телегидами, онлайн-кинотеатрами и другим софтом за последние месяцы выросла в разы — до 10–20% с 1,5–2% годом ранее. О тенденции рассказали опрошенные «Известиями» продавцы и разработчики.

В первую очередь это касается устройств, которые работают на приложениях «Яндекса» и «Сбера». По словам экспертов, ассортимент таких «умных» телевизоров вырос за счет китайских брендов и отечественной продукции. При этом наши устройства более привлекательны для покупателей, поскольку российский контент их интересует больше, чем западный.

По оценке «Яндекс.Маркета», доля телевизоров на платформе «Яндекс ТВ» на российском рынке выше — 20%. В пресс-службе «Сбера» дали прогноз, что разработанный компанией «Салют ТВ» в 2023 году займет более 10% рынка операционных систем для «умных» телевизоров, обороты продолжат расти.

Рост объемов продаж в первую очередь касается Smart TV, работающих на софте «Яндекса» и «Сбера», подтвердили ритейлеры. По данным «М.Видео–Эльдорадо», в этом году россияне приобрели более 3,2 млн телевизоров с поддержкой Smart TV — умные устройства заняли рекордные 75% от общего объема реализации этой техники в России в натуральном выражении. Непосредственно в магазинах сети этот показатель чуть выше — более 80%, добавил представитель компании.

Отчасти рост популярности Smart TV на российских решениях может быть связан с ограничением предложения других вариантов, поставки которых пока еще идут с перебоями, сказал «Известиям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. С другой стороны, отечественные платформы выигрывают у конкурентов с точки зрения цены, отметил эксперт.

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«Выбрать ПО душе: спрос на российский софт для Smart-TV вырос в 5–13 раз»