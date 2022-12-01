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Российский десантник рассказал о своем еноте Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова в четверг, 1 декабря, пообщалась с российским десантником, который приютил енота и дал ему кличку-позывной Херсон.

По словам военнослужащего, он взял енота, когда его подразделение отходило с правого берега Днепра.

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«Мы отходили с правого берега Днепра с подразделением, увидели, что животное брошенное, никому не нужное, забрали его к себе и начали за ним ухаживать. Он стал моим младшим братом», — рассказал десантник.

Он отметил, что зверь питается лучше, чем некоторые военнослужащие: Херсон предпочитает рыбу, свежую курицу, орехи и виноград.

Кроме того, енот вместе с разведчиками выдвигается на выполнение боевых задач.

«Я прихожу, смотрю, а у меня в подсумке спит тот самый маленький енотик. Мы выходили на задачу, он был со мной всё это время, спал в этом подсумке. Я не мог себе позволить разбудить его», — отметил военнослужащий.

Ранее, в мае, сотрудники Росгвардии помогли доставить крымскую рыбу в дельфинарий в Херсонской области. Из-за проблем с логистикой животные остались без корма, однако благодаря помощи российских военных удалось восстановить рацион дельфинов, и теперь они потребляют по 8 кг свежей рыбы ежедневно.

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