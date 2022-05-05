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Росгвардейцы помогли доставить рыбу в дельфинарий под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Росгвардии помогли доставить крымскую рыбу в дельфинарий в Херсонской области. Там животные остались без любимого лакомства из-за проблем с логистикой. Кадрами с места событий 5 мая поделился военный корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат.

«Нептун и Нори привыкли, чтобы в их рационе была рыба из Крыма. Когда с логистикой начались проблемы, то жизни дельфинов оказались под угрозой. Но сейчас все хорошо, и в день эти дельфинчики съедают по 8 кг свежей рыбы», — уточнил корреспондент.

Администратор дельфинария Виктор Кочмарев рассказал, что, если дельфины не будут правильно питаться, у них могут начаться проблемы с психикой или развиться болезни. Он также пояснил, что у дельфинария не было возможности доставить рыбу из Крыма.

Ранее в тот же день стало известно, что под Херсоном обнаружили один из самых опасных пляжей. Украинские военные при помощи плавательного транспортера усеяли его территорию минами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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