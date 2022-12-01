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Госструктуры атаковал новый вирус-шифровальщик

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Мэрии и суды в регионах России атаковал новый вирус — CryWiper, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского». Эксперты говорят, что обнаружили зловред в нескольких субъектах страны, но он может быть распространен шире.

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«После заражения устройства CryWiper портил файлы и отображал сообщение с требованиями выкупа. В записке злоумышленники оставляли адрес электронной почты и биткоин-адрес кошелька, указав сумму за расшифровку более 500 тыс. рублей (0,5 BTС)», — рассказал «Известиям» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.

Но если заплатить хакерам, программа не восстанавливает файлы — они удаляются без возможности восстановления. Как показал анализ кода, это не ошибка разработчика, а его изначальный замысел, добавил эксперт.

Распространение подобного рода атак именно на российские органы власти может быть связано в том числе с геополитической обстановкой, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его мнению, зарубежные хакеры получили негласную установку работать против РФ, и количество инцидентов будет только расти.

CryWiper уничтожает содержимое файлов всех форматов, за исключением тех, которые отвечают за работу самой системы, пояснили специалисты «Лаборатории Касперского». Его основная цель — базы данных, архивы, отдельные пользовательские документы. Программа не уничтожает файлы автономно: она отправляет запрос на командный сервер и только получив разрешение начинает работу. Документы с испорченным содержимым получают дополнительное расширение CRY, которое означает, что они зашифрованы и их нельзя открыть стандартными способами, рассказали эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Стирательный почерк: госструктуры атаковал новый вирус-шифровальщик»

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