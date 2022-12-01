Чеченский ОМОН приступил к зачистке села Благовещенка от боевиков

В Благовещенке Запорожской области после оттеснения украинских националистов из населенного пункта бойцы чеченского ОМОНа приступили к зачистке территории от диверсантов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 30 ноября.

«К счастью, вымощенные в многочисленных боях против членов НВФ на территории Чеченской Республики сотрудники ОМОН «АХМАТ-Крепость» (на транспорте) и ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по ЧР блестяще справляются с этой задачей», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что бойцы стараются «не поднимать шумихи», поэтому не делают лишних выстрелов, чтобы не напугать мирных жителей. Кроме того, во время досмотра обнаружены тайники с украинскими оружием и боеприпасами, которые могли бы быть использованы диверсантами.

Ранее в этот день стало известно об освобождении поселка Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, в настоящее время там идет зачистка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».