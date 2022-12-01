В Госдуму внесли законопроект о штрафах для шумных водителей

Депутаты Московской городской думы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается дать регионам право самостоятельно устанавливать административную ответственность «за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств», выяснили «Известия».

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству может рассмотреть проект поправок в КоАП РФ, касающийся штрафов для водителей, чьи машины нарушают ночной решим тишины, в понедельник, 5 декабря, рассказал «Известиям» член комитета Сергей Чепиков.

Штрафовать водителей предлагается на сумму от 5 до 30 тыс. рублей в зависимости от региона и мощности двигателя. Фиксировать нарушения предлагается с помощью «шумомеров» — специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума.

Если этот закон будет принят, важно отладить систему фиксации таких проступков, чтобы не допускать ошибочных штрафов, считают автоэксперты.

«Нужно понять, будут ли у нас разработанные комплексы фото- и видеофиксации, которые умеют измерять издаваемый машиной шум так, чтобы не было никаких ошибок в том, от какой машины идет шум: от той, которая попала непосредственно в поле зрения видеокомплекса, или той, которая проезжала где-то рядом по соседней полосе в обратную сторону», — отметил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

В первое время жалобы на ошибочные штрафы будут неизбежны, считает он. Важно, что согласно документу, именно регионы могут принимать решение, нужно ли им вводить такие штрафы, подчеркнул директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. Это, по его словам, дает возможность применять меры только там, где эти проблемы наиболее актуальны.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Шума поглощение: водителей громких авто будут штрафовать на 5–30 тыс.»