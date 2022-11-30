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Совет World Athletics не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики

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Фото: rusathletics.info
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине до особого распоряжения. Об этом заявил глава организации Себастьян Коу.

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«Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения», — заявил Коу на пресс-конференции по итогам совета World Athletics.

Коу добавил, что окончательное решение по восстановлению ВФЛА организация намерена принять в марте 2023 года.

«Рабочая группа доложила, что есть прогресс по восстановлению, окончательная рекомендация будет дана в марте 2023 года. И она будет заключаться в рекомендации восстановить статус ВФЛА», — отметил он.

Легкоатлеты из России с 2015 года находятся под санкциями из-за скандалов, связанных с допингом. С 2016 года World Athletics стала допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 марта стало известно, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в предстоящих соревнованиях Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в том числе в чемпионате мира 2022 года в Орегоне, чемпионате мира в Белграде и др.

15 июля отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлили до ноября.

Как отмечала World Athletics, спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях в обозримом будущем на фоне ситуации в Донбассе.

Ряд международных спортивных организаций ввели в отношении России рестрикции после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. в Москве и Минске отмечали, что такие меры являются политизацией спорта.

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