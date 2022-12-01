Гинеколог предупредила о пагубном влиянии курения на женское здоровье

Курение оказывает крайне негативное влияние на здоровье женщин, эта вредная привычка повышает риски преждевременного старения яичников, онкологии и даже бесплодия. Об этом в четверг, 1 декабря, в беседе с «Известиями» предупредила врач акушер-гинеколог «СМ-Клиника» Оксана Ермолова.

«Еще полтора века назад курение женщинам было несвойственно. Это считалось привилегией исключительно мужчин. Однако, борясь за независимость и равные права, женщины начали примерять на себя не только мужские профессии и социальные роли, но и некоторые вредные привычки. И оказалось, что они более восприимчивы к никотину, а чрезмерная увлеченность табакокурением способна доставить немало проблем здоровью, ведь в табачном дыме содержится несколько тысяч токсичных веществ», — пояснила специалист.

По ее словам, курение может привести к преждевременному старению яичников — у курящих женщин сокращается время для реализации репродуктивных планов (примерно на 1–4 года) и менопауза наступает раньше. Кроме того, снижается выработка главных женских гормонов — эстрогенов, что отражается на состоянии кожи, влияет на либидо и регулярность менструального цикла, зачастую усиливая кровотечение и болезненность в этот период.

Из-за курения также нарушаются иммунологические процессы, что приводит к более частым воспалительным заболеваниям женских половых органов, которые могут стать причиной бесплодия.

«Увеличивается вероятность развития онкологии — рака легких (почти в 5 раз выше), дисплазии и рака шейки матки (в 3–4 раза выше), чаще диагностируется рак носоглотки, горла, мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы. Повышаются риски выкидыша, преждевременных родов и даже гибели плода — из-за сужения сосудов эритроциты не могут доставлять кислород в необходимом объеме, и малыш начинает испытывать кислородное голодание», — предостерегла Ермолова.

Она также отметила, что курение увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что приводит к скачкам артериального давления, развитию ишемической болезни сердца и инсульта. Причем даже чаще, чем у мужчин. Еще больше риск увеличивается при приеме гормональных противозачаточных препаратов.

При этом, как подчеркнула врач, вейпы и электронные сигареты не стоит считать безвредной альтернативой табаку.

«Они, конечно, содержат меньше вредных веществ по сравнению продуктами табакокурения, но в них используется пропиленгликоль, глицерин и ароматические отдушки, которые способны влиять на слизистую и вызывать аллергию. Кроме того, содержание этих веществ, а также формальдегида, хрома, свинца и никеля в аэрозолях иногда достигает больших значений, чем в сигаретном дыме», — добавила Ермолова.

17 ноября психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова дала советы, как избавиться от привычки курить и рассказала, как курение влияет на психику. Так, она посоветовала записать на листок, что человек готов предпринять для того, чтобы бросить, и медленными шагами идти к цели. Как предупредила эксперт, курение держит нервную систему в постоянном напряжении. Как правило, у курящих людей более отчетливо возникают колебания настроения, особенно если они не покурили при желании.