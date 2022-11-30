Ассоциация автодилеров сообщила о жульничестве при ввозе машин через частников

Сегодня завезти в Россию автомобиль гораздо проще через частных лиц, но это чревато случаями жульничества. Об этом рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев на международном форуме «Российский промышленник» 30 ноября.

«Сегодня гораздо легче завезти автомобиль через частное лицо. Потому что это дешевле за счет утильсбора. Проще получить разрешение. Это объясняется и тем, что не в коммерческих целях завозится (автомобили. — Ред.). Но на самом деле в любом объявлении коммерческих предложений достаточно много от частных лиц», — рассказал Вячеслав Зубарев, отметив что сам параллельный импорт «идет активно».

Кроме того, часть автомобилей, которые завозятся частными лицами, в итоге реализуется через автосалоны, добавил Зубарев.

«Там, где идет импорт через частных лиц, увы, у нас и не только у нас, а нигде в мире, не удалось истребить жульничество. Там не всегда честные. И это предложение будет только расширяться, будут обманутые клиенты. Во-вторых, защита и предъявление претензий при покупке авто у частного лица практически невозможны. Поэтому это вопрос защиты потребителя», — объяснил он.

По его словам, эти проблемы РОАД обсуждает с Минпромторгом.

Ранее, 23 ноября, газета «Ведомости» сообщила, что импорт автомобилей из Китая в Россию за 10 месяцев этого года вырос на 31% и составил $3,61 млрд (около 218 млрд рублей).