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Ассоциация автодилеров сообщила о жульничестве при ввозе машин через частников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Сегодня завезти в Россию автомобиль гораздо проще через частных лиц, но это чревато случаями жульничества. Об этом рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев на международном форуме «Российский промышленник» 30 ноября.

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«Сегодня гораздо легче завезти автомобиль через частное лицо. Потому что это дешевле за счет утильсбора. Проще получить разрешение. Это объясняется и тем, что не в коммерческих целях завозится (автомобили. — Ред.). Но на самом деле в любом объявлении коммерческих предложений достаточно много от частных лиц», — рассказал Вячеслав Зубарев, отметив что сам параллельный импорт «идет активно».

Кроме того, часть автомобилей, которые завозятся частными лицами, в итоге реализуется через автосалоны, добавил Зубарев.

«Там, где идет импорт через частных лиц, увы, у нас и не только у нас, а нигде в мире, не удалось истребить жульничество. Там не всегда честные. И это предложение будет только расширяться, будут обманутые клиенты. Во-вторых, защита и предъявление претензий при покупке авто у частного лица практически невозможны. Поэтому это вопрос защиты потребителя», — объяснил он.

По его словам, эти проблемы РОАД обсуждает с Минпромторгом.

Ранее, 23 ноября, газета «Ведомости» сообщила, что импорт автомобилей из Китая в Россию за 10 месяцев этого года вырос на 31% и составил $3,61 млрд (около 218 млрд рублей).

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