Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-9 в Перми
Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-9 в Перми. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.
По данным источника, пожар произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.
Пожар на ТЭЦ-9 в Перми разгорелся ранее в этот день. По данным источника «Известий», огонь охватил кровлю котлотурбинного цеха во время ремонтно-сварочных работ. Позже пожар на площади 100 кв. м был ликвидирован.
В результате произошедшего пострадали три человека, один из которых впоследствии скончался. По некоторым данным, число пострадавших увеличилось до шести.
Как заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Черемных, среди возможных причин ЧП — нарушение технологического процесса, проведение строительных работ, а также нарушение правил пожарной безопасности.